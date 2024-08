Com Cascavel e Curitiba em destaque, agências têm 21,2 mil vagas

As Agências do Trabalhador e postos avançados do Paraná começam a semana com a oferta de 21.242 vagas de emprego com carteira assinada. A maior parte é para alimentador de linha de produção, com 5.950 oportunidades. Na sequência, aparecem as de abatedor, com 735 vagas, faxineiro, com 720, e operador de caixa, com 691.

A Grande Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (5.604). São 588 vagas para alimentador de linha de produção, 367 para operador de telemarketing ativo e receptivo, 357 para faxineiro e 277 para auxiliar nos serviços de alimentação.

A Agência do Trabalhador Central (Curitiba) oferta 98 vagas para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas, com destaque para técnico de instalação de sistemas óticos (cursando técnico na área de Informática, TI ou Telecomunicações) com 50 vagas, técnico em gastronomia (curso técnico ou superior em gastronomia), com 10 vagas, supervisor administrativo (curso técnico na área de Informática, TI, Telecomunicações ou vendas), com seis vagas, e intérprete de Libras (superior em Pedagogia ou Letras com curso de libras), com três vagas.

Há vagas para profissionais com ensino superior, ainda, para contador, técnico de eletromecânica, engenheiro elétrico, engenheiro civil, analista de infraestrutura e profissional para aulas do ensino fundamental. Há, ainda, 18 ofertas de estágio em diferentes segmentos: auxiliar administrativo, auxiliar contábil, técnico de edificações e auxiliar financeiro.

A região de Cascavel tem 4.722 vagas abertas, com 1.450 oportunidades para alimentador de linha de produção, 494 para abatedor, 250 para magarefe e 170 para servente de obras.

Londrina (2.728), Campo Mourão (2.055), Pato Branco (1.575) e Foz do Iguaçu (1.358) também reúnem ofertas em todos os segmentos da economia. Em Londrina, as funções que lideram as ofertas de vagas são alimentador de linha de produção, com 825 vagas, operador de caixa, com 139, ajudante de motorista, com 131, e servente de obras, com 93 oportunidades. Na região de Campo Mourão, há oferta de emprego para as funções de alimentador de linha de produção, com 817 oportunidades, magarefe, com 238, abatedor, com 94, e trabalhador volante da agricultura, com 83.

Em Pato Branco, os destaques são para alimentador de linha de produção (558), magarefe (85), repositor de mercadorias (83) e operador de caixa (66). Na região de Foz do Iguaçu, são ofertadas 573 vagas para alimentador de linha de produção, 103 para repositor de mercadorias, 62 para operador de caixa e 60 para abatedor.

Em Ponta Grossa, são 86 vagas para alimentador de linha de produção e 21 para trabalhador de extração florestal em geral. Em Guarapuava, na região Centro-Sul, são 31 vagas para atendente de lojas e mercados, 23 para operador de caixa e 22 para vendedor de comércio varejista.

ATENDIMENTO

Os interessados devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado.

Confira a quantidade de vagas por regional da Agência do Trabalhador AQUI .

Fonte: AEN