Classificados e Editais de 07 de maio de 2024

Maior churrasco do mundo marca mais um Dia do Trabalhador

17 toneladas de carne assando dedes as primeiras horas dia no “fogo de chão”. Só de imaginar e lembrar do “cheiro de churrasco”, a boca saliva! Este é o cenário neste feriado de 1º de maio, dia em que se comemora o Dia do Trabalhador, e que será realizada mais uma edição de umas das […]