Rio Grande do Sul

A OAB Cascavel, seguindo seu compromisso social, está engajada na campanha em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A entidade está arrecadando doações de roupas, calçados, alimentos e água em nossa sede, até o dia 10 de maio. O FC Cascavel disponibilizou veículos para levarem as doações até o estado. Os interessados em ajudar podem levar as doações até a sede da subseção, na Av. Assunção, nº 668.

Direito de Trânsito

A Comissão de Direito de Trânsito da OAB Cascavel realiza, no dia 20/05, às 19h, o evento “Direito de Trânsito e seus reflexos”, um encontro essencial para advogados que buscam capacitação e atualização sobre os temas mais relevantes e suas implicações legais. A legislação de trânsito está sempre em evolução, e manter-se informado é fundamental. Essa também é uma oportunidade ímpar para ampliar sua rede de contatos, compartilhar experiências e debater assuntos cruciais com outros profissionais da área. A inscrição é gratuita. Saiba mais acompanhando as redes sociais da OAB Cascavel.

Todos contra a Pedofilia

A OAB Cascavel participará da Caminhada Todos Contra a Pedofilia, por meio da Comissão da Mulher Advogada. Esse movimento sintoniza com uma pauta que a entidade defende há anos: a instalação do 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Além disso, a reivindicação ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e ao Conselho Nacional de Justiça também é em relação a instalação da Vara de Crimes Contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Cascavel de forma urgente.

Todos contra a Pedofilia II

O movimento ocorre no dia 18/05, às 08h30, no Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, conforme Lei Federal 9.970/2000. Além disso, a Lei Municipal 6195/2013 e a Federal 17637/2013 instituem essa semana contra a pedofilia, que é realizada há mais de 10 anos em Cascavel. A caminhada sairá da 10ª Regional de Saúde e irá até o Fórum da Justiça Estadual.

Mulher Paraná Segura

A presidente da CMA (Comissão das Mulheres Advogadas) da OAB Cascavel, Dayana Schihotski, a secretária da Comissão, Mayara Martins de Morais e a integrante, Isabela Ferrari Berti, se reuniram com outras autoridades, representando a OAB Cascavel e a CMA, para discutir as ações do Programa Mulher Segura Paraná. Também estiveram presentes a primeira-dama, Fabiola Paranhos, e o tenente-coronel do 6° Batalhão da Polícia Militar, Cícero José de Oliveira Tenório.

Mulher Paraná Segura II

O Programa tem como objetivo proporcionar maior segurança às mulheres do Paraná, através de medidas de prevenção à violência doméstica e feminicídios, além de promover o empoderamento feminino por meio de ações educativas. A OAB Cascavel e a CMA são comprometidas com essa causa e em contribuir para o sucesso deste programa que busca garantir um ambiente seguro e livre de violência para todas as mulheres.