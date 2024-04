Quem é o nome da direita?

Em Cascavel, a polarização entre direita e esquerda parece ser pouco lembrada para as eleições de 2024. Enquanto os pré-candidatos de esquerda seguem garimpando apoio, os pré-candidatos aliados aos ideais de direita e, principalmente, aos do ex-presidente Jair Bolsonaro, seguem brigando entre si para definir quem é o melhor representante da direita e do “Bolsonarismo” em Cascavel.

Pacheco e Renato

Aliados de Marcio Pacheco defendem que o deputado estadual é o nome da direita para as eleições, inclusive, já recebeu apoio de nomes como do vereador Romulo Quintino, aliado de longa data de Bolsonaro, e do empresário Valdinei Silva. Alegam ainda que o concorrente Renato Silva, correligionário de Bolsonaro no PL não representa a direita e nem Bolsonaro. No outro lado, Renato Silva e Paranhos seguem recebendo apoio de fortes nomes do movimento bolsonarista, como Filipe Barros, e do próprio Jair Bolsonaro, e seguem tentando “desqualificar” o posicionamento político de Pacheco.

Não entra na briga

Quem não entra nessa briga é o pré-candidato Edgar Bueno. No entanto, Bueno garante que seu posicionamento é e sempre foi de centro-direita e também já tentou “desconstruiu” e aliar Marcio Pacheco a partidos de extrema-esquerda, como o PCdoB, que apoiou Pacheco nas eleições de 2012, quando ele foi eleito vereador pela primeira vez. Vale lembrar que em 2024, a vice de Edgar Bueno, era do PT. Nas eleições municipais de 1996 e 2000, o PT figurou no grupão da aliança de Bueno.

Almoço com Avante

O presidente da Câmara de Cascavel, vereador Alécio Espínola (PL), almoçou ontem (16), com lideranças do Partido Avante. O prato do dia teve como ingrediente principal as eleições municipais de 2024. Apesar do encontro, o Avante deverá apoiar a candidatura de Fernando Mantovani (MDB) para a Prefeitura de Cascavel. Alécio está licenciado por 30 dias do mandato de vereador e deverá voltar à Câmara de Cascavel no início de maio.

Pagamento BID

A Prefeitura de Cascavel depositou R$ 7,5 milhões para quitar taxas, juros e amortização da dívida contraída junto ao BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). Essa é a 11ª parcela que foi paga. O contrato de empréstimo assinado em 2013 tem prazo de 20 anos para pagamento e foi usado na remodelação do calçadão da Avenida Brasil e na construção do Ecopark Morumbi, além de outras obras de reurbanização.

Valores pagos

De 2017 a 2024, foram pagos R$ 64,7 milhões do empréstimo. Agora, com o pagamento da nova parcela, 27,2% da dívida está quitada. O empréstimo com o BID foi contratado durante a Gestão Edgar Bueno, em 2013, o valor do empréstimo era de US$ 28,750 milhões, a maior parte foi utilizada para obras de infraestrutura do PDI (Programa de Desenvolvimento Integrado).

Juízes paralisados

Os juízes federais do Paraná fizeram ontem (16) uma paralisação em protesto contra a decisão do ministro corregedor Luis Felipe Salomão, do CNJ, que afastou, de forma monocrática, dois magistrados da Justiça Federal do Paraná e outros dois desembargadores do TRF4, todos eles com atuação nos processos da Lava Jato. A Associação Paranaense dos Juízes Federais disse que foi surpreendida e manifestou indignação e preocupação com a decisão.

Compensação emendas

A negociação no Congresso em torno do veto do presidente Lula aos R$ 5,6 bilhões de emendas de comissão previstas no Orçamento deste ano pressionou o governo a pedir o adiamento da sessão do Congresso. Agora, a previsão é que a análise dos vetos será em 25 de abril. Congressistas querem a compensação total do valor vetado, mas o governo quer repassar R$ 3,6 bilhões.