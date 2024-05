O Governo do Paraná encaminhou para a Assembleia Legislativa o projeto de lei que pretende passar para a iniciativa privada, a partir de 2025, a gestão administrativa e de infraestrutura de 200 colégios estaduais. A proposta vai tramitar em regime de urgência. O governo se baseou em experiências realizadas no Colégio Estadual Aníbal Khury, em Curitiba, e no Colégio Estadual Anita Canet, em São José dos Pinhais, além de países como Canadá, Coreia do Sul, Inglaterra e Espanha.

Parceiro da Escola II

O projeto-piloto do programa Parceiro da Escola, implementado pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) em 2023, tem índice de aprovação acima de 90%. Segundo o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, nas entidades que receberam o projeto como piloto, os índices de matrículas, frequência e desempenho escolar dos estudantes apresentaram melhoras significativas entre 2023 e 2024. Também houve matrícula de 100% no Enem.

Saneamento em dia

Maringá recebeu o prêmio Cases de Sucesso, do Instituto Trata Brasil, considerada a cidade com o melhor serviço de saneamento do País. A cidade tem 100% da população abastecida com água tratada e praticamente 100% com serviço de coleta e tratamento de esgoto. Um dos fatores que contribuíram para Maringá está em primeiro lugar no ranking é a redução de perdas de água na distribuição.

Bem ranqueadas

Conforme o Trata Brasil, o Paraná tem outras quatro cidades entre as mais bem ranqueadas do País, todas atendidas pela Sanepar: Cascavel em 9º, Ponta Grossa em 10º, Foz do Iguaçu em 13º e Londrina em 14º. São José dos Pinhais em 21º e Curitiba em 22º também estão na lista das 50 cidades brasileiras com melhores indicadores na área.

Itinerante

A Assembleia Legislativa Itinerante chega a Pato Branco, no sudoeste, no dia 6 de junho. O programa leva o trabalho do legislativo para os grandes eventos populares do Paraná. O objetivo é aproximar cada vez mais os parlamentares da população, recebendo propostas, iniciativas, sugestões e demandas de todas as regiões.

Moeda sul-americana

O diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri, disse que o Brasil negocia deixar de usar o dólar como moeda na comercialização da energia da usina hidrelétrica de Itaipu junto ao Paraguai. Hoje, a energia de Itaipu custa US$ 17,66 por quilowatt ao mês (kW-mês). Em maio do ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) propôs aos países sul-americanos a criação de uma moeda comum que sirva de referência para o comércio.

Dia do Desafio

Nesta quarta-feira (29) será realizada a 30ª edição do Dia do Desafio, campanha de combate ao sedentarismo, realizada no estado pelo Sesc PR em parceria com as prefeituras municipais, empresários do comércio e sindicatos patronais filiados à Fecomércio PR. A campanha faz um convite à população para se movimentar neste dia, por pelo menos 15 minutos, e registrar a sua participação no site www.sescpr.com.br.

Feirão do Imposto

A Faciap e parceiros realizaram no sábado o “Dia D” do Feirão do Imposto, um movimento nacional que ocorre há 22 anos em centenas de cidades brasileiras. Neste ano, a campanha tem como tema “Dígitos que Sufocam: uma carga tributária de tirar o fôlego”. A venda de produtos sem impostos no dia D ocorreu nas empresas que participam da ação, muitos de forma voluntária, a fim de gerar a conscientização a partir do impacto econômico.