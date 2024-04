Notas Bandeirada

Copa Brasil

A partir desta terça-feira (16), estão abertas as inscrições para a 25ª Copa Brasil de Kart, que acontecerá entre os dias 17 e 27 de julho, no Circuito Internacional Paladino, no Conde, na Paraíba. Para se inscrever e participar da segunda maior competição do kartismo nacional basta acessar o site da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) e realizar sua inscrição: https://inscricoes.cba.org.br/pt/eventos/copa-brasil-de-kart-2024-25o-copa-brasil-de-kart-2024

Valor

Nas categorias Mirim, Cadete e Mini 2T, o valor da inscrição neste 1º lote é de R$ 1.590,00. Nas demais, o custo é de R$ 2.590,00. A partir do dia 15 de maio, as inscrições serão encerradas, podendo ser reabertas a critério da CBA, com reajuste de valores (conforme tabela no regulamento, inclusive no valor de aluguel de motores e do número de pilotos admitidos em cada categoria).

Enduro SC

O Brasileiro de Enduro volta à ação no próximo sábado e domingo, com a 2ª prova do calendário 2024. Para a equipe Honda Racing, o objetivo nas trilhas da cidade catarinense de Biguaçu é seguir dominando o campeonato. Além de defender a liderança da Elite (classificação geral), o time está em primeiro lugar nas quatro categorias em que disputa a competição. Com a Honda CRF 250RX, Bruno Crivilin comanda a Elite e a classe E1 e chega motivado a Santa Catarina.

Gabriel Casagrande

O roteiro de voltar a competir em Interlagos, palco da conquista do seu bicampeonato na Stock Car em dezembro de 2023, parecia perfeito para Gabriel Casagrande, mas um comunicado oficial da categoria fez com o que o piloto lamentasse o fato dele precisar carregar 30 kg de lastro ao invés dos 15 kg previstos para o quarto colocado da competição. O fato é que Casagrande volta a ser líder do campeonato, já que o regulamento desportivo da Stock Car prevê que a pontuação oficial de uma etapa somente possa ser oficializada após a realização das duas corridas do final de semana. Por conta disso, a prova 1 realizada no Velocitta, em março, somente entrará no sistema de pontuação em junho, quando a corrida 2, cancelada pela chuva, for realizada em Mogi Guaçu (SP). Assim, Casagrande tem 111 pontos, seguido de Júlio Campos (105), Felipe Baptista (94), Lucas Foresti (91) e Bruno Baptista (87 pontos).