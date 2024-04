Maringá Good Game

Em comemoração ao aniversário de 77 anos de Maringá, celebrado em maio, a Prefeitura promove o primeiro campeonato de jogos eletrônicos. O ′Maringá Good Game′ reunirá jogadores de todo o Paraná. As inscrições para o ′Maringá Good Game′ são gratuitas e devem ser feitas pela internet até 23 de abril.

Unidades de Conservação

A edição 2024 do Fórum Permanente de Gestores do Sistema Nacional de Unidades de Conservação será realizada em Foz do Iguaçu. O evento, organizado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) com apoio do Instituto Água e Terra (IAT), é inédito no Estado e ocorrerá entre os dias 6 e 7 de junho, durante a programação paralela do 19º Festival das Cataratas.

Políticas públicas

Está disponível no site do TCE-PR um painel interativo que permite ao cidadão comparar a evolução de políticas públicas nos 399 municípios do Paraná nos últimos dois anos. Os dados se referem a seis áreas essenciais da administração municipal: educação, saúde, assistência social, administração financeira, previdência social e transparência e relacionamento com o cidadão.

Produtores de leite

A CCJ da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou o projeto de lei 201/2024, que protege a cadeia produtiva do leite no Estado. A proposta acaba com a isenção do ICMS concedida a estabelecimentos que importam leite em pó e queijo muçarela. O projeto será analisado pelas comissões de Finanças e de Agricultura, antes de ser votado em plenário.

Atualização dos Rebanhos

A Campanha de Atualização dos Rebanhos do Paraná de 2024 começa em 1º de maio e se estenderá até 30 de junho. A atualização é obrigatória para todos os produtores rurais com animais de produção de qualquer espécie sob sua guarda. Os produtores podem fazer a atualização pelo aplicativo Paraná Agro, pelo site da Adapar nas Unidades Locais da Adapar, Sindicatos Rurais ou Escritório de Atendimento de seu município.

Fespop

A Fespop Festival, evento de Santa Terezinha de Itaipu, promete edição histórica em 2024. Consolidado como o maior festival gratuito da América Latina, neste ano o evento acontece nos dias 9 a 12 de maio. lok, Luan Pereira, Leonardo, Ana Castela, Hugo e Guilherme, Zé Neto e Cristiano, Menos É Mais, Simone Mendes e Luan Santana estão entre as atrações dos quatro dias gratuitos de festival.

Transporte 2024

Em comemoração aos 31 anos da FETRANSPAR, será promovido em Foz do Iguaçu, o Encontro Paranaense do Transporte 2024, no próximo dia 18 de abril. O evento, gratuito, é voltado aos empresários, profissionais e lideranças nacionais e locais do TRC. Inscrições no site da federação.

Seguro

A Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg) com o apoio da CNseg, realiza em 25 de abril, a partir das 11 horas, o webinar “Diferenças entre o Seguro Habitacional – Apólices de Mercado e o Seguro Residencial”. O evento será transmitido pela plataforma Zoom e pelo YouTube da FenSeg.

Circuito Sesc

A 6ª etapa do Circuito Sesc de Corridas, em Marechal Cândido Rondon, reuniu 570 inscritos. Confira os vencedores: Geral da Prova 5km: Douglas Friedrich e Francieli Bonissoni, Geral da Prova – 10km: Gilmar Debus e Clarice Clair Lang, Geral da Prova – Cadeirante 5km: Roselio Aparecido Pereira.