Enem 2024

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 começaram nesta segunda-feira (27) e vão até 7 de junho. A inscrição custa R$ 85 e deverá ser quitada até 12 de junho. Somente após o pagamento, a inscrição estará confirmada. Mais informações sobre o exame estão disponíveis no site do Inep.

Contas

O secretário Norberto Ortigara (Fazenda) fará nesta terça-feira (28) na Assembleia Legislativa a prestação de contas referente ao 1º quadrimestre de 2024 do Estado. Segundo a Secretaria da Fazenda, entre os destaques está o aumento nos investimentos este ano, que cresceu mais de 60% na comparação entre os períodos.

Comando

Os apoiadores de Sérgio Moro (União Brasil) avaliam que após o senador vencer a batalha no TSE deve assumir o comando estadual do partido no Paraná, hoje nas mãos do deputado federal Felipe Francischini. Os dois devem conversar sobre o assunto ainda neste semana. Francischini moveu a primeira peça no tabuleiro e já lançou Moro como candidato do União Brasil ao governo do Estado em 2026.

PSD forte

O entusiasmo do grupo de Ratinho Júnior está na capilaridade do PSD no país. O partido, presidido por Gilberto Kassab, recebeu mais 381 prefeitos, passando de 659 para 1.040 em abril. O crescimento é de 58% fora do período eleitoral. A conta reflete as trocas partidárias, incluindo 538 cidades que a legenda passou a governar sem ter eleito o prefeito e 157 cidades que o PSD deixou de governar. O PSD tornou-se o maior partido do Brasil em outubro de 2023. De lá para cá, ganhou mais 72 prefeitos. O crescimento se concentrou em São Paulo (246 prefeituras a mais), Paraná (85 a mais) e Minas Gerais (59 a mais).

Vacinação

O Senado aprovou o projeto de lei que cria o Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas. O texto que seguiu para sanção presidencial determina que a cada ano, depois do início da campanha de vacinação contra a gripe, as equipes de saúde locais irão às escolas públicas para vacinar as crianças matriculadas nos ensinos infantil e fundamental, oferecendo as vacinas estipuladas para cada idade.

Apoio ao RS

O diretor-geral da Itaipu, Enio Verri, disse que a binacional está à disposição para ajudar financeiramente na reconstrução do Rio Grande do Sul. A usina dará o apoio que for necessário – não há um valor ou ação definida – e aguarda a definição do presidente Lula (PT) e do levantamento da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução. “O governo federal vai levantar e determinar o que será feito pelas estatais e ministérios. E cada um vai cumprir seu papel. Estamos à disposição do governo federal, aguardando a posição do ministro (Paulo) Pimenta e do ministro Rui (Costa) para tomar as providências que cabem à Itaipu”.

Faturamento

As operadoras de turismo brasileiras faturaram R$ 11,6 bilhões com embarques nacionais em 2023. Esse é o maior valor já registrado pela Braztoa que compila dados do setor desde 2010. O mercado doméstico representou 60% do faturamento total das operadoras no ano passado (R$ 19,3 bilhões). O faturamento com viagens internacionais movimentou R$ 7,7 bilhões no período. Segundo o relatório, 11,8 milhões de passageiros embarcaram para viagens com fins turísticos em aeroportos brasileiros, 22,7 % a mais do que no ano anterior. Destes, 74% foram para destinos nacionais.