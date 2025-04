Curso online mostra como comprovar as perdas do Proagro

A Apepa (Associação Paranaense de Planejamento Agropecuário), com apoio da FEAPR (Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná), realiza nos dias 10 e 17 de maio, um curso totalmente online sobre Comprovação de Perdas do Proagro, sob a orientação do Engenheiro Agrônomo Leandro Capuzzo.

O curso é alinhado à instrução normativa BCB número 492 de 24 de julho de 2024. Na oportunidade, serão apresentados os seguintes conteúdos: contextualização e histórico; embasamento normativo – MCR; atribuição profissional; zoneamento agrícola; amostragem; medição e obtenção de arquivos kml; sensoriamento remoto; procedimentos prévios ao aceite do Proagro; procedimentos prévios à vistoria técnica; vistoria técnica virtual e RCP – Relatório de Comprovação de Perdas, versão atualizada Bacen.

O PROAGRO

O Proagro é um programa do governo federal dedicado a proteger o produtor rural de prejuízos financeiros causados por eventos climáticos, pragas e doenças. O objetivo é o de isentar o produtor de obrigações financeiros em casos dos sinistros, além de garantir a amortização ou liquidação de custeios agrícolas. Visa também permitir o recebimento de recursos próprios aplicados na lavoura. O programa, administrado pelo Banco Central do Brasil, é voltado principalmente a pequenos e médios produtores.

Aos sócios da Apepa, o investimento será de R$ 200 e não sócios, R$ 450. Inscrições pelo link tinyurl.com/CursoApepa0525