Concessão do Hospital de Retaguarda

Como adiantou a matéria de capa do O Paraná, ontem (21), as secretarias de Planejamento e Gestão e de Saúde de Cascavel, emitiram nota na terça-feira, informando que a impugnação proposta pela entidade filantrópica Ahimsa (Associação Educacional para Múltipla Deficiência) no processo de licitação para concessão do Hospital de Retaguarda não foi acatada. Segundo o Município, um dos argumentos para a impugnação foi a retirada da exigência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde, que seria o único critério que proporcionaria a preferência na contratação para proponentes filantrópicas e sem fins lucrativos.

Pacheco e Barros

O deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Cascavel Marcio Pacheco, se reuniu com o pré-candidato a prefeito de Maringá, Silvio Barros, para compartilhar estratégias e ideias para Plano de Governo. Segundo Pacheco, a pauta discutida entre eles foi a idealização de iniciativas que oportunizem melhorias significativas na qualidade de vida de cascavelenses e maringaenses.

CPI Transporte

A Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu definiu ontem (21) a composição da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do transporte público de Foz. Os integrantes foram escolhidos por sorteio: Kalito Stoeckl (PDT), Alex Meyer (PP) e Edvaldo Alcantara (PSDB). A partir disso, a comissão vai iniciar uma investigação para apurar indícios de irregularidades na contratação do serviço.

Investigações

A CPI terá como objetivos principais dois pontos de investigação. O primeiro é o pagamento que a Prefeitura realiza de quase R$ 2 milhões por mês para que o transporte possa circular e o fato de que a frota que circula pelas ruas da cidade é menor do que ara no contrato anterior.

Acordos MPPR

Um projeto de lei protocolado na Assembleia Legislativa do Paraná obriga a divulgação no portal da transparência do Ministério Público do Paraná os acordos firmados que não estejam sob sigilo por decisão judicial. A proposta 308/2024, apresentada pelo deputado estadual Fabio Oliveira (Podemos) e busca garantir a satisfação dos princípios constitucionais da transparência e publicidade.

Deltan e Pimentel

O vice-prefeito de Curitiba Eduardo Pimentel e o ex-deputado federal Deltan Dallagnol oficializaram a aliança entre o PSD e o partido Novo para as eleições municipais de 2024, em Curitiba. Na oportunidade, foi assinada uma carta de compromissos de Pimentel com Dallagnol. O documento tem 17 pautas prioritárias para Dallagnol. Entre elas, a não nomeação de pessoas acusadas pela operação Lava Jato, mesmo que tenham processos pendentes ou anulados, e a indicação de nomes técnicos para as Secretarias da prefeitura.

“Parceiro da Escola”

O Governo do Paraná reuniu na manhã de ontem (21) mais de 30 deputados estaduais da base aliada para uma reunião no Palácio Iguaçu. Na pauta, o projeto “Parceiro da Escola”, que será encaminhado na próxima semana para a Assembleia Legislativa, e versa sobre a terceirização da gestão de 200 escolas públicas no Paraná. O governo quer implantar a terceirização a partir do ano letivo de 2025.

PPP Sanepar

Será realizado nesta quarta-feira (22), o leilão para a PPP (Parceria Público-Privada) com a Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) de concessão administrativa para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário em três lotes que, ao todo, contemplam 112 municípios do Paraná. Com prazo de 24 anos, o projeto deve gerar R$ 2,95 bilhões em investimentos nos três lotes.