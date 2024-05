Akyu se surpreende com o volume de doações no 1º dia

Akyu Myasava ficou surpreso com o volume de doações no primeiro dia de sua campanha para arrecadar donativos para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Ele recepcionou os doadores durante à tarde de ontem no Kartódromo Delci Damian. O posto de coleta permanece ativo até o fim de semana, sempre a partir das 13h30.

Akyu diz que ficou surpreso e feliz com o volume de doações no primeiro dia. “Estou muito feliz com a participação dos amigos, dos kartistas e população de Cascavel. A diretoria do Kart Clube, liderada pelo presidente Rafael Paiva, também está nos apoiando de forma fantástica. Vamos poder ajudar muito nossos irmãos gaúchos”, frisa Akyu, que será o único cascavelense e o mais jovem a competir neste fim de semana no Autódromo Zilmar Beux, quando Cascavel sedia a 2ª etapa da Stock Car Series e a 4ª etapa da Stock Car Pro Series.

Crédito: Vanderley Soares