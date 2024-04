Movimento

As eleições de outubro das 399 cidades do Paraná devem movimentar mais de R$ 300 milhões. No país, o montante deve passar dos bilhões. Na de 2020, os partidos e seus candidatos informaram, em prestações de contas ao TSE), terem gastado um total de R$ 6,79 bilhões com as campanhas políticas em 5.568 cidades brasileiras.

Movimento II

O Paraná foi o quarto estado com mais despesas no pleito (R$ 270 milhões), atrás apenas de São Paulo (R$ 786 milhões), Minas Gerais (R$ 497 milhões) e Rio de Janeiro (R$ 303 milhões). Só em Curitiba, os gastos com as disputas pelo cargo de prefeito e por uma cadeira na Câmara Municipal somaram R$ 41 milhões.

Vou de Eduardo

O MDB no Paraná confirmou seu apoio a Eduardo Pimentel (MDB) para as eleições municipais de Curitiba! Segundo o presidente estadual, o deputado Anibelli Neto, a decisão fortalece a chapa de vereadores. O MDB planeja candidaturas próprias em várias cidades do Paraná.

Cursos

A Federação Cidadania-PSB fará curso de formação política aos pré-candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. Segundo os presidentes Rubens Bueno (Cidadania) e Beto Richa (PSD), os cursos serão ministrados por especialistas nas áreas de marketing, legislação e contabilidade eleitoral.

Crescendo

As empresas paranaenses ligadas ao setor de prestação de serviços tiveram um crescimento de 8,5% no volume de suas atividades nos dois primeiros meses de 2024 em relação ao mesmo período do ano passado. O desempenho do Paraná ficou bem acima da média nacional. Os dados do levantamento também apontam uma alta de 6,3% no volume de serviços no Paraná em fevereiro quando comparado ao mesmo mês de 2023.

Paralisação

A Associação Paranaense dos Juízes Federais (Apajufe) convocou uma paralisação contra a decisão do ministro Luis Felipe Salomão (CNJ), que afastou os juízes Gabriela Hardt e Danilo Pereira Júnior e os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF4) Carlos Eduardo Thompson Flores e Lenz Loraci Flores de Lima.

Fundo privado

O afastamento foi determinado depois que uma fiscalização do CNJ concluiu que houve irregularidades na gestão das multas dos acordos de delação e de leniência fechados na Lava Jato. Segundo investigações, no período em que conduziu os processos da Operação Lava Jato, a juíza Gabriela Hardt conversou com procuradores da força-tarefa sobre os termos do acordo que destinaria recursos da Petrobras para a criação de uma fundação privada.

Emprego

As Agências do Trabalhador e postos avançados do Paraná começam a semana com a disponibilidade de quase 18 mil vagas de emprego com carteira assinada. A Grande Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis: 4.537. Em seguida está a região de Cascavel com 4.386 vagas. Os interessados devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município.

Meta fiscal

O governo federal enviou ao Congresso o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias com a revisão da meta fiscal para 2025, que passou de superávit de 0,5% para déficit zero, o que significa despesas iguais às receitas. O PLDO também prevê que o salário mínimo do próximo ano será de 1.502 reais, um aumento de 90 reais em comparação a 2024.