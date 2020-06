Tupãssi tem número elevado de pacientes de coronavírus e prefeito cobra apoio

Tupãssi – A prefeitura de Tupãssi precisou endurecer medidas de isolamento social para tentar conter uma forte alta no número de pacientes infectados pelo coronavírus. Na cidade a maioria dos estabelecimentos está fechada depois de um decreto o publicado no fim da semana passada. Tanta rigidez tem motivos justificáveis. É que no Hospital Municipal a ala destinada ao tratamento da doença, está lotada.

Até agora mais de 40 pessoas foram infectadas, todas evoluíram de forma satisfatória e algumas estão recuperadas. Entre os pacientes ativos, há dois servidores quer trabalhavam no prédio da prefeitura. Por causa disso o prefeito, Ito caeiro, foi obrigado pedir o isolamento do edifício para que as equipes sanitárias promovessem a desinfecção do local. Ele achou melhor limitar o atendimento ao público e desde a semana passada só eestá sendo feito expediente interno.

Tupãssi sofre com campanhas populistas que enaltecem a teoria do negacionismo, ou seja: aqui na cidade ainda há parte da população que não acredita na doença. Entre esses grupos há, inclusive, empresários, comerciantes e até membros da população em geral. Apesar de ser uma grande minoria esse grupo, mesmo isolado, coloca em risco todo o trabalho de contenção feito pelas equipes sanitárias. A prefeitura teve que apelar para a criatividade na busca pela conscientização. Espalhou outdoors pela cidade com frases fortes e pedindo que a população se mantenha em casa.

Nas ruas boa parte da população entendeu, a gravidade e se conscientizou sobre a necessidade dos cuidados, inclusive as máscaras. Na segunda-feira (22), pela manhã o prefeito, Ito Caeiro, participou de um encontro com os empresários. Ele vinha sendo cobrado de forma intensa e recebeu críticas por causa das medidas restritivas. Empresários, forçam posições para manter as empresas abertas.

Quem esteve na reunião disse ao Jornal ABC que o prefeito precisou ser intenso. Ele teria dado um murro na mesa na mesa para cobrar que cada cidadão e cada empresa faça sua parte nesse processo. O prefeito confirmou o encontro e disse que acredita em um novo momento nessa luta onde a compreensão já representa ponto importante no combate.

Tupãssi, assim como outras cidades da região, tem seus internamentos graves regulados em Cascavel, que se tornou referência macrorregional para tratamento de coronavírus. Porém, no último fim de semana Cascavel lotou e, momentaneamente não tem mais como acolher pacientes graves. O resultado da superlotação repercutiu imediatamente no hospital de Tupãssi. Dois pacientes que precisariam ser transferidos continuam aguardando a evolução do quadro e torcendo por melhoras.

Os casos mais graves, entretanto, estão sendo direcionados para vários municípios do Paraná. Caeiro pede que a população se conscientize e mantenha os cuidados básicos.

