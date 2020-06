Transporte coletivo passa a circular das 6h às 19h a partir desta terça-feira (16)

Em atendimento ao novo Decreto Municipal nº 15.499, de 14 de junho de 2020 – que segue as recomendações do COE (Centro de Operações de Emergenciais) para o enfrentamento do coronavírus – o transporte coletivo urbano passa a circular a partir desta terça-feira (16) das 6h às 19h em Cascavel. A nova tabela especial de horários foi ajustada pela equipe da Divisão de Transporte da Cettrans/Transitar e está disponível no site da Cettrans, neste link.

O novo horário de circulação do transporte foi estabelecido levando em conta o toque de recolher previsto no Decreto, que passa a valer a partir de hoje (15) das 20h às 6h no Município.

Gratuidades

Com a mudança, volta a ser bloqueado o cartão gratuidade dos idosos e continua suspensa, por tempo indeterminado, a opção meio passe no cartão de estudantes. O Decreto mantém a gratuidade apenas para pessoas com deficiência.

Fim de semana

No sábado (20) e domingo (21), o Decreto prevê fechamento completo na cidade, permitindo a abertura apenas de hospitais, farmácias, laboratórios e serviços funerários. Com isso, nesses dois dias o transporte coletivo urbano não funcionará.

Medidas sanitárias continuam em vigor

O Decreto mantém em vigor medidas sanitárias que vinham sendo adotadas conforme as recomendações do COE para evitar a propagação do coronavírus. O uso de máscara facial é obrigatório para acessar os ônibus, que devem rodar com no máximo 50% da capacidade de cada veículo, conforme especificações do fabricante.

Além disso, as empresas concessionárias de transporte coletivo devem continuar assegurando que os passageiros mantenham distanciamento mínimo, com sinalização no chão dos ônibus, além de disponibilizar álcool em gel 70%.

Também é de responsabilidade das empresas a continuidade da profilaxia nos veículos nos transbordos nos terminais e nas garagens, mantendo as janelas abertas para ventilação adequada, visado evitar o contágio dos passageiros.

Ouvidoria

A Cettrans/Transitar mantém um canal exclusivo de ouvidoria o transporte coletivo. Denúncias ou sugestões podem ser enviadas para o número (45) 99984-7201.

Rodoviária

O TRC (Terminal Rodoviário de Cascavel) permanecerá aberto nos dias 20 e 21. O comércio geral dentro do TRC deve seguir as regras do Decreto Municipal 15.499, conforme alvará de funcionamento; quanto às agências (embarque e desembarque) estão mantidas as regras do Decreto anterior, visando à segurança dos usuários.

Atendimento ao público na Cettrans/Transitar

Conforme previsto no Decreto Municipal, o atendimento ao público nas repartições da Cettrans/Transitar também foi alterado. Confira:

Recepção Cettrans/Transitar; Protocolo; setor do EstaR (Estacionamento Regulamentado); setor de Regulamentação do Transporte e o Pátio de Veículos da Cettrans: atendimento das 9h30 às 12h e das 13h às 17h30.

Escalas inalteradas: Seguem com escalas normais de trabalho agentes de trânsito do SOT (Setor de Operações de Trânsito); agentes de fiscalização do transporte coletivo urbano e agentes de transporte que atuam na fiscalização da rodoviária e do aeroporto.

Trabalho interno

Com exceção de funcionários que exercem cargos de gerência, gestores, encarregados de setor, de serviço, inspetores, supervisores e assessores – que continuam cumprindo jornada normal de trabalho – os demais empregados da Cettrans farão jornada das 9h30 às 17h30, com intervalo de 1h de almoço.