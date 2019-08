Tirar o sapato antes de entrar em casa realmente ajuda a evitar doenças?

Costume milenar nas culturas orientais e em países da Europa, tirar os sapatos antes de entrar em casa com objetivo de evitar doenças não é totalmente comprovado na literatura científica. Por outro lado, especialistas afirmam que trata-se de um hábito que deve ser cultivado por questões de higiene e em casos específicos, como em ambientes com bebês em idade de engatinhar.

De acordo com infectologistas, as chances de pegar uma doença por bactérias do sapato são as mesmas dentro ou fora de casa. Entretanto, sapatos carregam bactérias, fungos e vírus, sim. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Houston, no Texas, Estados Unidos, apontou que 26% dos sapatos carregam o Clostridium difficile, bacilo responsável por doenças gastrointestinais, como a diarreia. A bactéria Listeria monocytogenes, responsável por ocorrências de meningite foi encontrada em ao menos 40% dos calçados.

Especialistas acreditam que, em áreas rurais, é provável que todos os sapatos possuam a bactéria Escherichia coli, que causa infecções. Infectologistas defendem que o hábito deve ser adquirido por pais com bebês em idade de engatinhar, porque as crianças neste período colocam a mão no chão e depois na boca. Além disso, recomendam usar o aspirador de pó.

Hábito Cultural – No Japão e em outros países orientais o estilo de vida é centrado no chão. As mesas são baixas o suficiente para refeições serem feitas sem cadeiras. As camas também são baixas. As casas são construídas em média 60 centímetros cima da linha do solo e a retirada dos sapatos serve para demarcar espaços internos e externos, públicos e pessoais.

Em residências russas, alemãs, suecas, austríacas e de outras nacionalidades, tirar os sapatos é uma convenção. Segundo publicações, a medida vale também na hora de receber convidados, tanto que prateleiras extensas de calçados geralmente adornam as entradas de apartamentos, algumas com gavetas personalizadas para cada membro da família e opções de pantufas e calçados de interior, para manter a etiqueta.

Especialistas concordam que andar calçado em casa não é um risco à saúde. A escolha, porém, deve ficar a critério de cada um, de acordo com hábitos, preferências e contextos — além da disposição para limpar o chão.

