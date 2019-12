Semana registra mais 662 casos de dengue no Paraná

O boletim epidemiológico semanal sobre a dengue, divulgado pela Secretaria da Saúde, registra um total de 3.293 casos confirmados da doença desde 28 de julho deste ano até esta terça-feira (17). Em uma semana foram 662 casos a mais, com incremento de 25,16% em relação ao boletim anterior.

Nesta quarta-feira, (18), às 16h, o governador Carlos Massa Ratinho Junior anuncia, no Palácio Iguaçu, as ações do Governo do Estado para envolver a sociedade em um grande mutirão de prevenção e de combate à dengue no Paraná. O foco é a eliminação de criadouros do mosquito transmissor. O assunto foi discutido na reunião do secretariado.

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, estará nos municípios de Nova Cantu e Quinta do Sol, na região Centro-Oeste, e Inajá, na região Noroeste, para acompanhar as medidas de combate que estão sendo aplicadas com apoio das Regionais de Saúde de Campo Mourão e Paranavaí. “Estamos numa verdadeira guerra contra a dengue e as ações devem ser integradas”, disse o secretário.

Haverá vistoria minuciosa em busca de criadouros do mosquito Aedes aegypti nos prédios, distribuição de materiais, palestras. A secretaria da Saúde fará distribuição de panfletos, reforçando a prevenção à dengue, nas 22 Regionais de Saúde, nos hospitais e unidades próprias da rede de saúde e nas farmácias do Estado.

“É um trabalho de conscientização maciço para que não haja nenhum foco de água parada dentro e fora dos prédios, nos estacionamentos e nas áreas comuns dos prédios. Precisamos estar com todos os quintais limpos, os de casa e os do ambiente de trabalho, para não dar abrigo ao mosquito”, explicou Ivana Belmonte, da coordenação de Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde.

SITUAÇÃO ATUAL – Hoje, 266 municípios apresentam notificações para a dengue que passam de 16.596 no Paraná. Os municípios com maior número de casos confirmados são: Santa Isabel do Ivaí, com 205 casos; Inajá, com 71 e, Nova Cantu, com 56.

O boletim da semana anterior apontava 10 municípios em epidemia, agora são 11; Paranacity entrou para esta relação. Os outros municípios são: Nova Cantu , Quinta do Sol, Inajá, Santa Isabel do Ivaí, Ângulo, Colorado, Doutor Camargo, Floraí, Uniflor e Florestópolis.

Em situação de alerta, eram 13 municípios e agora são 16. São Miguel do Iguaçu, Guairacá e Jacarezinho entraram para a lista nesta semana. Além destes, ainda estão em situação de alerta: Jesuítas, Lindoeste, Juranda, Douradina, Cianorte, Indianópolis.