Quilômetro de teste será refeito

A Prefeitura de Cascavel e a Itaipu Binacional firmaram parceria para asfaltar estradas do interior. A Estrada Alto Bom Retiro – próxima à Estrada Rio da Paz – foi a primeira a receber asfalto. O caminho pavimentado liga os moradores até o início da comunidade de Alto Bom Retiro e ao Distrito de São Salvador. Mas, para eles, a solução virou um problema.

É que está sendo usado o asfalto frio e o primeiro quilômetro pavimentado já apresenta buracos e rachaduras. “O asfalto frio foi uma fria. Se fosse asfalto quente, não teria problemas”, ironiza o agricultor Euzébio Scariot.

Conforme o secretário de Agricultura de Cascavel, Nei Haveroth, o primeiro quilômetro foi apenas um teste. “O convênio com a Itaipu diz que o TST (Tratamento Superficial Triplo) deve ser feito diretamente sobre o calçamento e nós fizemos um teste para verificar se o trabalho ficaria bom e se poderíamos continuar a fazer assim em todos os 43 quilômetros determinados no acordo”.

De acordo com Nei, os buracos e as rachaduras se formaram porque o calçamento debaixo do asfalto estava irregular. Ele garante que as partes que apresentam irregularidades serão arrumadas em uma operação tapa-buracos, com asfalto quente, mas apenas quando os demais 43 km, assim como em São Salvador e na Linha Scanagatta, estiverem prontos.

“Quando nós iniciamos os trabalhos, a Estrada Alto Bom Retiro estava intransitável. Agora, eu preciso me preocupar com os trechos que não dá para andar e só depois arrumar o necessário”.

Os percursos de difícil acesso ficam dentro da comunidade de Alto Bom Retiro e no Distrito de São Salvador.

O convênio com a Itaipu prevê a pavimentação de 43 km de estradas rurais. Nei conta que 7 km já foram concluídos e que mais 9 km serão inaugurados nos próximos dias. O prazo para a execução total vai até o fim de 2020.

O que é o TST

O asfalto frio usado na Estrada Alto Bom Retiro é chamado de TST (Tratamento Superficial Triplo). De acordo com o secretário de Agricultura de Cascavel, Nei Haveroth, o trabalho foi executado dessa forma por uma proposta da Itaipu, como consta no projeto que começou a ser elaborado em 2017.

Para fazer o asfalto frio, são aplicadas três camadas: a primeira é de emulsão (líquido asfáltico), seguida de pedra brita. A segunda é de emulsão e pedrisco e a terceira e última camada é de emulsão e pó de pedra.

De acordo com o secretário, o asfalto demora seis meses para ficar completamente compactado, o que vai ocorrendo com o próprio tráfego de veículos, que ajuda a comprimir e a ligar as pedras com a emulsão.

Porém, essa informação não chegou aos moradores, que ficam com a sensação de que o asfalto precisa de manutenção, como afirma o agricultor Euzébio Scariot: “Quando chove a prefeitura tem que jogar pedra brita em alguns pontos porque o asfalto começa a soltar. Se o serviço tivesse sido bem feito da primeira vez, não traria problemas tão cedo”.

O asfalto frio deve durar até cinco anos sem precisar de manutenção, mas somente o tráfego de veículos determina a duração, como explica Haveroth.

Investimento

A Itaipu Binacional aplicou R$ 2.331.657 em maquinário, sendo um caminhão equipado com multidistribuidor de agregado eletrônico, um caminhão com tanque de emulsão asfáltica, um tanque estacionário, um rolo compactador de pneus, uma minicarregadeira e vassoura recolhedora e uma pá carregadeira. A contrapartida do Município é de R$ 2,345 milhões em material. A mão de obra também é de funcionários do Município, que receberam capacitação para executar o serviço, totalizando R$ 4.676.657.

Reportagem: Milena Lemes