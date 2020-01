Procon lembra que boletos para pagamento do IPVA 2020 devem ser retirados na internet

Marechal Cândido Rondon – O Procon (Agência do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) faz um alerta para quem é proprietário de um veículo e vai efetuar o pagamento do IPVA, que a partir de 2020 não há mais o envio do boleto para o endereço do contribuinte. Para a retirada do boleto é necessário acessar o site www.fazenda.pr.gov.br e com o número do Renavam consultar o calendário de pagamento, o valor e os bancos credenciados para recebimento.

Conforme o coordenador da entidade local, Marcos Vinícius Fediuk, é preciso ficar atento e tomar muito cuidado com links recebidos através de redes sociais, WhatsApp e e-mails, para não ser alvo do golpe do boleto falso. “Devemos ter muito cuidado. O canal oficial para se ter acesso a esse tipo de informação é o www.fazenda.pr.gov.br”, ressaltou.

Confira o calendário de vencimento conforme o final da placa: