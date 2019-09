Prefeito assina ordens de serviço para início das obras das novas USFs Cancelli e Los Angeles

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos e o secretário de Saúde, Thiago Stefanello, assinam nesta terça-feira (17), às 10h, as ordens de serviço para que a Construtora Danilo Bandeira Ltda inicie as obras das novas Unidades de Saúde da Família Cancelli e Los Angeles, totalizando um investimento superior a R$ 2,7 milhões. A cerimônia será no Salão de Atos do terceiro piso do Paço Municipal.

A USF Cancelli foi licitada com custo máximo estimado em R$ 2.688.935,17. Com o desconto de R$ 768.935,17 concedido pela empresa vencedora do certame, o Município terá economia de 28,60% com a obra, que será construída pelo valor de R$ 1.920.000,00 na Rua Marechal Cândido Rondon esquina com a Rua Tuiuti, no Bairro Cancelli.

A UBS Los Angeles será construída na Rua Vinícius de Moraes, esquina Dalva de Oliveira, no Bairro Los Angeles, também pela Construtora Danilo Bandeira Ltda, vencedora da licitação pelo valor de R$ 1.800.000,00. Com preço máximo de R$ 2.485.353,30, a obra foi finalizada com desconto de R$ 685.353.030, garantindo uma economia de 27,58% ao Município. O início da obra está previsto para o dia 1 de outubro.

Unidades de qualidade e atendimento humanizado

As duas unidades foram idealizadas com materiais de primeira qualidade e destinadas a oferecer um atendimento humanizado. Serão construídas com 610,43 m² e capacidade para comportar até 40 profissionais de saúde. São ambientes amplos, estrategicamente climatizados, com ventilação, iluminação e mobiliário adequados, sendo: consultório odontológico para três dentistas; escovário; 6 consultórios médicos/enfermagem sendo 2 com banheiro adaptado; sala para serviço social (atendimento individualizado); ampla recepção; farmácia; sala de reuniões; sala de preparo; sala de imunização;sala de curativos/sutura e coleta; sala dos ACSs; sala de aplicação de medicamentos; sala de inalação coletiva; coordenação; copa; central de materiais; D.M.L.; rouparia; ambiente de armazenamento e estocagem de material esterilizado; ambiente de limpeza e desinfecção; sanitários e vestiários para servidores (masculino e feminino); sanitários adaptados (masculino e feminino) e estacionamento.