Pouco movimento reduz em 80% os acidentes nas estradas estaduais do Paraná

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) intensificou o policiamento nas estradas estaduais do Paraná durante o feriado de Páscoa, para prestar orientações aos motoristas e demais usuários das rodovias sobre o trânsito e também sobre as medidas para evitar o contágio do coronavírus (covid-19).

Com baixo movimento, o balanço divulgado nesta segunda-feira (13) aponta a redução de 80,3% nos acidentes de trânsito e de 90,9% nas mortes, em comparação com o mesmo feriado do ano passado. A Operação Páscoa iniciou-se na quinta-feira (09) e seguiu até domingo (12).

De acordo com o BPRv, o trabalho preventivo de conscientização das pessoas, para que permanecerem em casa, fez cair o movimento nas estradas. Por isso, vários índices tiveram redução.

Além da queda no número de acidentes e de morte, nos quatro dias do feriado de Páscoa não houve registro de atropelamento, ao passo que na Páscoa de 2019 houve quatro situações.

O relatório da unidade aponta ainda que na Páscoa de 2019 houve 61 acidentes. Neste ano foram 12 – 49 a menos. A maior redução foi de óbitos em acidentes nas estradas estaduais: de 11 mortes no feriado do ano passado, o índice caiu para um nesta Páscoa. Também houve redução de 80% nos feridos (de 55 foi para 11).

ACOMPANHAMENTO – De acordo com o BPRv, a operação Páscoa ocorreu normalmente, como no ano anterior. Mas, por causa da pandemia, o volume de veículos circulantes foi abaixo do normal.

Mesmo assim, a unidade fez o acompanhamento do fluxo de veículos, prestou as orientações e apoio às pessoas que transitaram pelas rodovias e fez os atendimentos aos acidentes de trânsito.