Polícia Civil do Paraná abre concurso público

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) vai contratar 400 novos servidores. Há vagas para 50 delegados, 300 investigadores e 50 papiloscopistas.

As provas serão realizadas pelo Núcleo de Concursos de Universidade Federal do Paraná. O concurso será regionalizado e prevê a realização de provas simultâneas para todas as carreiras na primeira fase. Os detalhes da seleção podem ser conferidos no Edital 002/2020.

Para o delegado-geral da PCPR, Silvio Jacob Rockembach, o concurso vai repor carreiras defasadas ao longo dos anos. “A reposição permanente de profissionais na PCPR é um avanço que faz parte de um planejamento do Governo do Estado. Ao longo dos próximos anos, faremos a reposição do efetivo. Isso irá dar melhores condições de trabalho aos policiais, o que reflete diretamente na excelência dos serviços prestados aos paranaenses”, disse.

A remuneração inicial para a carreira de delegado é de R$ 18.280,05. Para investigador de polícia, o salário inicial é de R$ 5.588,05 e para os papiloscopistas, R$ 5.867,45.

As inscrições acontecem de 04 de maio até as 17h do dia 02 de junho de 2020. O cronograma prevê o início da seleção para o mês de julho de 2020.

Mais informações podem ser obtidas em policiacivil.pr.gov.br/concursos.