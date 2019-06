Passa de 28 mil pessoas atingidas pela chuva no Paraná

O número de pessoas afetadas pelo temporal que atingiu a Região de Curitiba e algumas cidades do interior do Paraná chegou a 28.008 neste domingo (2), três dias após as fortes chuvas, informou o novo boletim da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, atualizado às 14h30 de domingo. O número de casas danificadas também subiu para 4.834 residências, e 198 pessoas permanecem desalojadas. Em Guarapuava, uma criança de oito meses morreu devido ao desmoronamento de um muro. Duas pessoas ficaram feridas.

Vendaval, chuva forte e granizo atingiram Curitiba, a região metropolitana da capital, além de Guarapuava, Prudentópolis e União da Vitória. Ao todo 39 municípios foram atingidos, em maior ou menor escala, no Estado.

O Simepar informou que na última quinta-feira, Curitiba registrou 11 milímetros de chuva em 15 minutos e rajadas de 79 km/h; Guarapuava, 30 mm em 15 minutos; Ponta Grossa, 28 mm em 45 minutos e rajadas de 64 km/h. Nas cidades vizinhas a capital paranaense, o município mais atingido foi Rio Branco do Sul, onde a forte queda de granizo danificou 500 residências, afetando 2 mil pessoas. Em Pinhais, 400 residências sofreram danos, afetando 1.600 pessoas.

Em Curitiba, foram mobilizados 100 profissionais da Defesa Civil, Guarda Municipal, Secretaria do Meio Ambiente, das Administrações Regionais, da FAS, Educação e Saúde para atender as ocorrências.

DONATIVOS – A Defesa Civil Estadual, em conformidade com determinação do governador Carlos Massa Ratinho Junior, iniciou neste sábado (1º) a entrega de materiais de ajuda humanitária aos municípios atingidos pelas chuvas dos últimos dias. Piraquara e Rio Branco do Sul, que foram fortemente atingidos pela chuva e granizo da última quinta-feira e tiveram que decretar Situação de Emergência por causa dos danos e prejuízos que foram causados, começaram a distribuição neste domingo para a população. De acordo com a Defesa Civil, se houver necessidade, novos donativos serão entregues durante a semana.

A Defesa Civil Estadual mobilizou equipes para auxiliar nos carregamentos e na entrega dos materiais. Foram destinadas telhas, além de kits dormitório, higiene e limpeza, para assistir as famílias atingidas. A prioridade de atendimento são as famílias mais vulneráveis e que possuem menor capacidade de recuperação.

O Coronel Ricardo Silva, Coordenador Estadual de Defesa Civil, acompanhou a entrega. Para ele “o atendimento mostra o compromisso do nosso Governo em ter agilidade e eficiência no atendimento à população”. “Isso é preponderante para que o sofrimento das pessoas atingidas seja diminuído”, ressaltou.

MUNICÍPIOS – Piraquara teve 1.051 residências afetadas, além de 13 escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI). Já em Rio Branco do Sul foram 893 residências afetadas pelo desastre – 33 pessoas tiveram de deixar suas residências e aguardam auxílio para poder retornar.