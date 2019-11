OPOSTOS | Santos e Avaí duelam em Florianópolis

O Brasileirão chega à sua 31ª rodada neste meio de semana, ou seja, restam 24 pontos em disputa para cada equipe. Avaí e Santos iniciam hoje a contagem regressiva de oito jogos para o fim do campeonato com um confronto às 21h, em Florianópolis (SC). A equipe catarinense, lanterna da competição, está a 16 pontos do Cruzeiro, primeiro fora da zona de rebaixamento. Já o Peixe, terceiro colocado, está a 13 pontos do líder Flamengo. É para manter o sonho vivo que os rivais praianos se enfrentam esta noite. No Avaí, o goleiro Vladimir está fora duas vezes: por questão contratual e suspensão. Já o zagueiro Kunde, o lateral-esquerdo Julinho e o atacante Jonathan voltam a ficar à disposição do técnico Evando. No Santos, o técnico Jorge Sampaoli (foto) pode mandar a campo a mesma formação que goleou o Botafogo no final de semana.