Adeus a Hostilio Lustosa

Cascavel se despede de Hostilio Lustosa dos Santos Filho, que foi vice-prefeito na primeira gestão de Salazar Barreiros (1989-1992). Ele faleceu ontem após longo internamento no Hospital São Lucas, onde há meses enfrentava batalha contra problemas renais. Hostilio foi vereador na legislatura 1983-1988 e foi secretário de Administração no primeiro governo de Fidelcino Tolentino (1983-1988). Nos últimos dez anos Hostilio foi assessor parlamentar do ex-deputado federal Alfredo Kaefer (PP). O corpo está sendo na Capela Máster da Acesc e será sepultado às 11 desta quinta-feira no Cemitério Central. O prefeito Leonaldo Paranhos decretou luto oficial por três dias.