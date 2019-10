Dia das Crianças antecipado

Reportagem: Milena Lemes

Para dar aquela folga às crianças que fazem tratamento contra o câncer na Uopeccan, a LFCC (Legião Feminina de Combate ao Câncer) de Cascavel realiza anualmente uma festança do Dia das Crianças, com direito a doces, salgadinhos, brinquedos, teatro e, claro, presentes. Este ano, a comemoração ocorreu na tarde dessa segunda-feira (7), na Tamara Festas.

Nchicolas de Medeiros Farina tem oito anos e faz tratamento contra a leucemia há um ano e meio. Essa foi a segunda vez que ele participou da festa: “Eu gosto bastante. Já brinquei na piscina de bolinhas e no escorregador inflável”, contou o menino, em meio à diversão.

Para o pai Lincoln Daniel Farina, a confraternização é importante para que as crianças saiam um pouco do ambiente hospitalar. “Ele se diverte muito quando vem… participa das brincadeiras… é uma forma de esquecer um pouco o tratamento”.

Uma das organizadoras da festa é Elza Ferrarezi. Ela conta que a confraternização começou pequena, mas sempre foi especial.

Márcia da Silva levou a filha Laura, de um ano e seis meses, à festa. “Ela ainda está um pouco tímida em relação às outras crianças, mas está se distraindo e dando muitas risadas”, conta a mãe. Laura faz tratamento contra leucemia há um mês.

O presidente da Uopeccan, Leopoldo Furlan, lembra um dos objetivos do Hospital do Câncer: “O calor humano! A festa é importante para que as crianças tenham uma integração e participem da comunidade”.

Festa descentralizada

Quem não pôde ir à festa, a festa foi até elas. Para essas crianças, a programação foi um pouco menor, mas o espírito de diversão era o mesmo e elas também ganharam presentes.

Hoje, 302 crianças fazem tratamento contra o câncer na Uopeccan.

Parcerias

Alunos do Colégio Marista fizeram uma apresentação teatral para as crianças da Uopeccan e alunos da Escola Sagrada Família ajudaram a servir os lanches e a organizar o local após a festa.