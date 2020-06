Defesa Civil emite alerta de temporal para oeste, noroeste, sudoeste e centro-sul do Paraná

A Defesa Civil está disparando na manhã desta quinta-feira (25) um alerta de temporal para as regiões oeste, sudoeste, noroeste, sudoeste e centro-sul do Paraná. O aviso é de chuvas intensas, raios, vendaval e granizo e alerta para que as pessoas se protejam.

A previsão é de chover ao menos 17 milímetros na região de Cascavel até o início da noite, quando as temperaturas começam a despencar. A sexta-feira deve amanhecer com 10ºC no oeste, deve chover durante a parte da tarde e à noite. No sábado, o dia amanhece parcialmente nublado, com mínima de 9ºC e a máxima não passará de 18ºC.