Conheça os benefícios da carqueja e aprenda a fazer o chá

Quando a gente lembra do chá da carqueja já sente aquele amargo na boca. É amarga demais a carqueja, e faz um bem danado para quem a toma com rotina. Como uma grande quantidade de plantas amargas, é boa para o fígado pois é uma planta depurativa, desintoxicante e hepatoprotetora.

A carqueja amarga, Baccharis trimera, é uma erva espontânea em terrenos baldios e pastos, também considerada “daninha” pois invade cultivos. Mas, não é daninha para o ser humano que, em sabendo usar, tirará muitos benefícios do seu chá.

Na nossa região também encontramos a carqueja-doce, ou carquejinha, (Baccharis articulata). Outra planta de mesmo nome, a Carqueja-ibérica (Pterospartum tridentatum) é diurética e também usada como condimento culinário.

A carqueja é muito rústica, uma planta originária da América do Sul, de fácil cultivo e resistente ao fogo. Quando ocorre queimada em área de carqueja, esta planta é das primeiras a se restabelecer dominando o ambiente. Pode ser plantada em vasos e jardineiras, em casa, e assume a forma de pequenas moitas arredondadas.

É usada em chás emagrecedores e no chimarrão gaúcho, na aromatização de licores e vinhos e na fabricação de vassouras rústicas. Seu uso medicinal é reconhecido como antipirética, antiespasmódica, digestiva, hepatoprotetora, anti-helmíntica, antirreumática e diurética.

A carqueja-doce também é nativa da América do Sul, crescendo em áreas rochosas e arenosas no sul do Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Esta é uma erva considerada anti-hipertensiva, e que tem bons resultados portanto, quando tomar, se não for hipertensa, saiba que ela vai baixar sua pressão arterial.

O uso das carquejas, qualquer das variedades, é seguro desde que observadas às doses já consagradas na medicina popular.

Como base, saiba que o chá de ervas frescas é feito com um punhado (colher de sopa grande) para um litro de água fervente.

Modo de preparo: Leve a água para ferver, quando estiver quase em ponto de ebulição, desligue o fogo e coloque a erva deixando abafar por 10 minutos.

As ervas são coadas e você poderá fazer uso do chá por até 24 horas, se mantido em geladeira, para não fermentar.

Fonte: Greenme