Com 60% das obras prontas, aeroporto dá início a voos para Porto Alegre

Novo Terminal de Embarque do Aeroporto - Foto: Fábio Donegá — Novo terminal de passageiros deve ser entregue até março do ano que vem

Reportagem: Josimar Bagatoli

Cascavel – Iniciada em março, a obra do Terminal de Passageiros do Aeroporto de Cascavel teve 60% dos serviços executados pela OTT Construções e Incorporações e agora está na fase de acabamentos. A previsão de entrega é março de 2020.

A obra licitada por R$ 16,3 milhões tende a chegar a R$ 18 milhões, devido a dois aditivos de custos requeridos. O maior volume será direcionado ao sistema de climatização, que estava previsto apenas para parte da estrutura. Modificações estão em análise para o embarque e desembarque no segundo piso, com a aprovação do uso dos fingers – pontes de embarques – que custarão até R$ 4 milhões.

À espera da nova estrutura, o aeroporto inicia novas operações a partir desta sexta-feira (13), quando começa um voo diário para Porto Alegre pela Azul. Até ontem, a passagem de ida era vendida a R$ 352 pelo site da companhia. A expectativa é de que o aeroporto tenha uma movimentação de 230 mil passageiros neste ano – já chegou a 211 mil até novembro. Ano passado, foram 149 mil passageiros. O aumento de 54% se relaciona à oferta de novos voos, como da Gol, e às melhores condições da pista.

As obras deverão prosseguir por mais um tempo no aeroporto, que já está com a duplicação da Avenida Itelo Weber concluída – custou R$ 4.790.811,99. Uma cerca operacional está sendo executada em todo o perímetro da área do sítio aeroportuário e substituirá a cerca atual, padrão cobrado pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), com o custo de R$ 1.084.774,47. A construção para o pátio para as aeronaves está aguardando a última aprovação da SAC (Secretaria de Aviação Civil) com custo de R$ 7.376.624,84. A área ficará em frente ao novo terminal com capacidade de estacionamento de até três boeings.

Herança

A obra do Terminal de Passageiros começou em 2013 e parou em 2016, quando a Onça Construções abandonou o projeto. Parte da estrutura precisou ser derrubada para dar espaço ao novo projeto elaborado pela atual gestão e aprovado pela Anac.

Estão previstas salas de embarque, de espera e VIP, lanchonete, quiosque, praça de alimentação no piso superior com restaurante, lanchonete, sanitários, mirante, área técnica coberta para recebimento e despacho das bagagens e pátio para até três aeronaves modelo boeing 737-800, que tem capacidade para 215 passageiros.