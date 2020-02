Bezerro com duas cabeças nasce em propriedade de Marechal Cândido Rondon

No amanhecer desta sexta-feira (7), às 06h30, uma moradora de 53 anos foi surpreendida ao encontrar um terneiro recém-nascido fora do padrão. O fato aconteceu em uma propriedade rural na Linha Piacue, no distrito de Iguiporã, Marechal Cândido Rondon. A reportagem é do Portal Tri.

Segundo informações repassadas pelo marido dela ao Jornal O Presente, a esposa pensou que fossem dois bezerros gêmeos que estavam um em cima do outro. Contudo, quando se aproximou do animal, viu que era um só e que tinha duas cabeças. “Infelizmente, ele já estava morto. Minha esposa me chamou e eu fui até lá. Foi impressionante”, testemunha o produtor. Após isso, o produtor deu um destino ao animal.

Na noite anterior

“Na noite anterior eu chamei a vaca para comer a ração pré-parto e ela não apareceu. Eu comentei com minha esposa de que talvez ela fosse criar, mas ainda estava antes do tempo”, relata o produtor. Mas, na manhã de hoje, lá estava o animal com seu bezerro de duas cabeças falecido. “As cabeças estavam grudadas uma ao lado da outra. Fico pensando como a vaca conseguiu parir sozinha, não tem como explicar, mas é a natureza”, enaltece ele.

Explicação

O homem, ao se deparar com a situação inusitada, entrou em contato com a sobrinha que é médica veterinária. “Ela falou que provavelmente dois espermatozoides chegaram juntos ao óvulo e não conseguiram se separar, permanecendo grudados e gerando essa anomalia”, conta o produtor, emendando: “Em seres humanos é possível identificar antes do parto e até resolver, mas com animais é diferente”, conclui.