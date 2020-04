Acamados serão vacinados contra gripe em Cascavel

Laboratório Central do Estado - LACEN - Recepção de amostras para teste do Coronavirus. Curitiba, 01/04/2020 - Foto: Geraldo Bubniak/AEN

Nesta semana, a Campanha de Vacinação Contra Gripe será voltada para a imunização dos acamados em Cascavel. Somente no perímetro urbano são mais de 1.050 pessoas que precisam ser vacinadas. No interior, também será realizado o trabalho pela equipe da própria unidade correspondente.

São seis equipes de saúde, formadas por enfermeiros e técnicos de Enfermagem, que irão até a casa dos pacientes e vão aplicar as doses da vacina. As famílias não precisam ligar para agendar a imunização, uma vez que a Secretaria de Saúde tem todos os dados dos pacientes acamados.

Os idosos que ainda não se vacinaram na primeira fase da campanha poderão se imunizar a partir do dia 16 de abril, quando começa a segunda etapa da campanha de vacinação.



FASES DA VACINAÇÃO

A segunda fase da vacinação ocorrerá de 16 de abril a 9 de maio. Nessa etapa, devem receber a dose da vacina os doentes crônicos, profissionais das forças de segurança e salvamento, funcionários e detentos do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medida socioeducativa, caminhoneiros, motoristas do transporte coletivo e portuários. Os idosos que não tiverem sido vacinados na primeira fase poderão se imunizar durante esse período da segunda etapa.

Em função da pandemia do novo coronavírus, as vacinações ocorreram em escolas durante a primeira fase. Contudo, se o cenário mudar, existe a possibilidade de quando for retomada a vacinação poderá ser realizada nas 43 unidades de saúde do Município, incluindo as do interior.

Por fim, na terceira e última fase da campanha ocorrerá de 9 a 22 de maio. Nessa etapa, devem ser imunizadas as crianças com idade a partir de seis meses a seis anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, portadores de deficiência, pessoas com idades de 55 a 59 anos 11 meses e 29 dias.