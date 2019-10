10º Desafio Paraná de Startups está com inscrições abertas 

Para fortalecer cada vez mais o ecossistema da inovação no Estado do Paraná, o Sistema Fiep realiza o 10º Desafio Paraná de Startups. O Desafio é a etapa seletiva para o 100 Open Startups, ranking que lista as 100 startups mais atraentes do mercado nacional dentro de cada área de atuação. As três melhores startups que participarem do Desafio terão a oportunidade de participar da Open Innovation Week 2020, com o subsidio do Sistema Fiep. “O Desafio Paraná de Startups reconhece e dá visibilidade para novos empreendimentos com soluções tecnológicas inovadoras, conectando-as com investidores e grandes empresas para oportunizar negócios e parcerias”, conta João Bosco Faiad Militão, consultor do Sistema Fiep.

Vinte startups serão selecionadas para participar de uma disputa no dia 12 de novembro, durante a Inventum 2019, em Pato Branco. A etapa final contará com batalhas de perguntas e respostas, duelos e pitches. As empresas mais inovadoras, com um negócio reproduzível, altamente escalável e relevante para o desenvolvimento do Paraná serão as vencedoras do 10º Desafio Paraná de Startups.

Os interessados devem se inscrever na primeira etapa até o dia 23 de outubro. O regulamento completo está disponível no site: http://www.ielpr.org.br/ inovacao/desafio/.

Inventum 2019

Inventum é o maior evento de ciência, tecnologia e inovação do Paraná e acontecerá entre os dias 8 e 13 de novembro, no Centro de Eventos de Pato Branco. Neste dia, também acontece a primeira seletiva regional do Torneio de Robótica – First Lego League (FLL). Com o objetivo de identificar problemas e propor soluções a curto prazo, bem como construir e programar robôs automáticos, os estudantes devem planejar, projetar, construir e programar robôs com a tecnologia Lego, desenvolvendo o trabalho em equipe.

10º Desafio Paraná de Startups

Inscrições: até 23 de outubro de 2019

Regulamento: http://www.ielpr.org.br/ inovacao/desafio/.

Data: 8 a 13 de novembro

Local: Centro de Eventos de Pato Branco

Endereço: Rua Benjamin Borges dos Santos, Bairro Fraron, Pato Branco/PR