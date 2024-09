Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 40 milhões

ITAIPU BINACIONAL

Foz do Iguaçu entra no clima do G20, trazido pela Itaipu Binacional

Foz do Iguaçu está se preparando para receber encontros ministeriais do G20, grupo formado pelas principais economias do mundo, de 30 de setembro a 4 de outubro de 2024. Já há windbanners com a frase “Itaipu: Destino natural do G20 no Brasil” em parte do trajeto da Avenidas das Cataratas, no trecho entre o Hotel […]