Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 7 milhões

BRASIL Governo começa a pagar o Auxílio Gás de dezembro nesta quinta-feira

O Auxílio Gás de dezembro começa a ser pago, a partir desta quinta-feira (12), pelo governo federal. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), cerca de 5,49 milhões de famílias receberão o valor de R$ 104, liberados por meio do programa. Vão receber, hoje, as famílias com Número […]