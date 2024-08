Vantagem diminui, mas Rampon continua líder na Fórmula Truck

A vantagem que era de 80 pontos até a etapa de Londrina, caiu para 45, mas o curitibano Márcio Rampon continua líder na Fórmula Truck. O bicampeão da categoria F-Truck lidera a classificação com 360 pontos, contra 315 do paraguaio Geovani Tavares dos Santos.

Geovani venceu as duas últimas etapas, disputadas em Campo Grande (MS) e Londrina (PR), e passa a pressionar Márcio Rampon. A disputa pela liderança será uma das atrações da 6ª etapa da temporada, marcada para o dia 8 de setembro, em Guaporé, no Rio Grande do Sul.

Também vivendo o seu melhor momento na Fórmula Truck, Fabrício Rossatto, de Campo Largo, no Paraná, ocupa a terceira colocação, com 245 pontos, seguido do gaúcho Douglas Collet, com 215; e dos paranaenses Thiago Mânica (210) e Gilmar Antonio Mottin (200 pontos), que pela ordem, ocupam as seis primeiras colocações na classificação do campeonato.

A complementação do Top 10 da classificação só tem paranaenses. Gustavo Mânica é o sétimo com 175; Carlos Eduardo Conci é o oitavo, com 160; Gabrielle Rampon está na nona colocação, com 150; ao passo que Max Nunes e Camilo Daniel Lovato dividem a 10ª posição, com 120 pontos cada um.

A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.