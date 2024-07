BANDEIRADA

Curvas rápidas Goiânia animam Akyu Myasava

Tendo como meta concluir as três provas do fim de semana, o paranaense Akyu Myasava disputa sábado domingo a 4ª etapa da temporada da Stock Car Series, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO). As curvas rápidas do autódromo goiano animam Akyu. “Gosto das curvas rápidas e assim espero bons resultados neste fim de […]