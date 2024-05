IA reduz registros de excesso de velocidade

Uma análise exclusiva da Cobli, empresa de tecnologia especializada na gestão de frotas, mostra que os veículos comerciais registraram uma queda de quatro pontos percentuais de excesso de velocidade no primeiro quadrimestre do ano, entre janeiro e abril, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Embora tenha apresentado queda, o comportamento de risco permanece em segundo lugar, atrás apenas das severidades graves (55%). Em terceiro, aparecem as médias (6%).

Quanto maior o excesso de velocidade em que o veículo transitar, maiores as chances de acontecer um acidente. Então esse deve ser um ponto de atenção. “Essa queda nas estatísticas gravíssimas indicam que o uso sistemático de tecnologias como IA e IoT provoca não apenas efeitos imediatos, mas também a maior conscientização de longo prazo”, afirma Nathalia Albar, diretora de design e marca da Cobli.

A empresa analisou em sua plataforma os dados relacionados à gravidade dos excessos de velocidade que duram mais de 60 segundos. O estudo tem abrangência nacional e traz informações dos quatro primeiros meses de 2024. Analisando os meses do primeiro quadrimestre do ano, abril foi o mês com maior incidência de excessos de velocidade, registrando enquanto fevereiro registrou o menor número de infrações.

“Entender comportamentos de risco ajuda a colocar a discussão na mesa e passar feedbacks que melhoram o modo de condução. Elaboramos esse estudo com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre como os dados ajudam a construir um trânsito mais seguro.”, reforça Nathalia.

Com o Brasil figurando entre os países com maior número de fatalidades devido a acidentes de trânsito, o tema da segurança viária ganha ainda mais relevância. De acordo com o relatório “Status Report on Road Safety” da Organização Mundial de Saúde (OMS), esta preocupante estatística demanda ações concretas para mitigar os riscos nas estradas.

No mês dedicado à conscientização sobre a importância da segurança no trânsito, a Cobli reitera seu compromisso com o comportamento seguro nas estradas, destacando sua abordagem centrada em tecnologia e inovação. “A data significa um momento de alcance maior da população, pois conseguimos colocar tudo o que aprendemos sobre os comportamentos de riscos dentro desse holofote. Mas não podemos nos contentar em pensar a segurança nas ruas somente quando chegamos ao mês de maio”, afirma Nathalia.

Estados

Além de trazer dados nacionais, o estudo elenca proporcionalmente os dez estados com maior incidência de excessos de velocidade. Em primeiro lugar aparece o Mato Grosso, seguido de Tocantins e Rondônia. O mesmo ranking, em 2023, trazia Tocantins liderando a lista e Mato Grosso na sequência.

Ranking por estados

1º) Mato Grosso: 49%

2º) Tocantins: 46%

3º) Rondônia: 55%

4º) Bahia: 37%

5º) Ceará: 28%

6º) Maranhão: 42%

7º) Goiás: 43%

8º) Piaui: 44%

9º) Pará: 40%

10º) Rio G do Norte: 35%

Crédito: Divulgação