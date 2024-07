Federação reassume as rédeas do Paranaense de Marcas e Turismo

A FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo) está reassumindo as rédeas do Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo. Rubens Gatti, presidente da entidade, informa que contrato com a empresa que estava promovendo o campeonato nesta temporada foi rompido, e a partir de agora a promoção e organização será da Federação com os clubes, como costumeiramente era.

Rubens Gatti adianta que foram realizadas duas etapas. O calendário será readequado para que se possa ser realizada as quatro etapas restantes. A 3ª etapa será disputada em Londrina, como preliminar da Fórmula Truck, nos dias 2, 3 e 4 de agosto. A 4ª etapa será em Cascavel em data a ser definida com o Automóvel Clube de Cascavel. A competição volta a Londrina de 1º a 3 de novembro, em programação a ser definida pelo Automóvel Clube de Londrina. A final está marcada para Cascavel para o dia 1º de dezembro, em Cascavel, novamente como preliminar da Fórmula Truck.

“A decisão de reassumir o campeonato foi a melhor para o momento. Foi uma decisão tomada com os clubes de Cascavel e Londrina, pensando no melhor para os pilotos e as equipes”, acentua Rubens Gatti.

Classificação

Com duas etapas disputas, uma em Londrina e outra em Cascavel, a categoria Turismo A tem na liderança a dupla formada por Odair dos Santos e Thiago Klein, com 156 pontos. Ademar D’Agostini é o vice-líder, com 99. Taylor Pilger Giacobbo está na primeira colocação da categoria Turismo B, com 144 pontos, ao passo que Jaime Fernandes Romeira é o vice-líder, com 75. Na categoria Turismo L a liderança está com Caio Botelho, com 132 pontos, tendo como vice-líder Naor Vergilio Petry, com 79 pontos. Já na categoria Super Turismo, a liderança é da dupla Wyllian Cezarotto/Lorenzo Massaro, com 58 pontos, quatro a mais do que a vice-líder Luciano Monteiro/Edson Massaro.