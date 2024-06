Família Cavalcante terá quatro pilotos do Metropolitano de kart

BANDEIRADA

Rodrigo Sperafico volta a Nascar Brasil

O toledano Rodrigo Sperafico aceitou o convite do amigo Jorge Martelli, da equipe Race Engineering Team, para a divisão do Chevrolet #87 na 4ª etapa da Nascar Brasil que acontece amanhã e domingo, no Autódromo Potenza, localizado na cidade de Lima Duarte (MG). “Estou feliz em estar novamente no elenco da Nascar Brasil e voltar […]