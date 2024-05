Sem reeleição

Uma pesquisa Genial/Quaest sobre a próxima eleição presidencial indica que, para a maioria dos brasileiros (55%), o presidente Lula (PT) não merece ser reeleito em 2026. Na sondagem da Quaest, divulgada ontem (13), os eleitores podiam declarar intenção de voto em oito pessoas além de Lula. No total, 47% dizem que votariam para reeleger o petista daqui a dois anos, maior percentual entre todos os possíveis presidenciáveis. Todavia, a rejeição do presidente é alta: 49% não votariam nele em 2026.

Novo pré-candidato

O advogado cascavelense e ex-vereador Rafael Brugnerotto teve o nome aprovado pela Federação Psol-Rede para ser pré-candidato à prefeito de Cascavel. Ao lado do presidente da Rede, Toninho Frentista e do presidente do Psol, Laerson Matias, Brugnerotto confirmou a pré-candidatura e argumentou que a possível coligação com a Federação do PT, PV e PCdoB, somente será possível se os outros três partidos indicarem candidato à vice.

8° pré-candidato

Agora com Brugnerotto na pré-campanha, Cascavel passa a contar com oito pré-candidatos à prefeito. Ele se junta a Edgar Bueno, Marcio Pacheco, Renato Silva, Fernando Mantovani, Henrique Mecabô, Professora Liliam e Coronel Lee. A dúvida que fica é, será que todos irão manter a pré-candidatura até 15 de agosto?

Foco em 2026 I

As eleições municipais têm grande influência em 2026. Eleger prefeitos e vereadores tem dois objetivos claros para quem está de olho nas eleições estadual e federal. Primeiro, tornar seu candidato a prefeito um “sucesso eleitoral” traz, sem dúvida, grande poder de barganha para quem está negociando candidatura em 2026 e “cargos”, já em 2025. Prefeitos que deixaram a cadeira no ano que vem querem continuam na vitrine, afinal, “quem não é visto, também não é lembrado”.

Foco em 2026 II

Em segundo lugar, candidatos para mandatos estaduais e federais “precisam” de bons “cabos eleitorais”. Assim, prefeitos e vereadores eleitos podem ser sinônimos de votos. Claro que para tudo isso é preciso combinar com o eleitor, porém, mostrar força agora – mesmo com candidatos improváveis – vai significar muito na hora das definições para 2026.

Repasse Alep

A Assembleia Legislativa do Paraná anunciou um repasse financeiro como auxílio ao enfrentamento da tragédia causada pelas chuvas no Rio Grande do Sul. A decisão da Mesa Executiva, com apoio de todos os parlamentares. O recurso será na ordem de R$ 2 milhões. O Ministério Público do Paraná, o Tribunal de Justiça do Paraná e Tribunal de Contas do Estado também irão realizar repasses para o Estado do Rio Grande.

Obras paralisadas

Alunos do curso de Engenharia da Unioeste estão atuando no programa Ver a Cidade. A iniciativa inclui os universitários no processo de fiscalização de obras públicas realizado pelo Tribunal de Contas do Paraná, com a participação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Por hora, o trabalho será realizado virtualmente, a previsão é que, a partir do mês que vem, as equipes universitárias comecem a visitar as obras in loco.