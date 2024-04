Ibiapina comemora 16 anos em Interlagos

O curitibano Alfredinho Ibiapina completa 16 anos de idade nesta quinta-feira e não poderia receber presente melhor.

Além de realizar o sonho de estrear na pilotagem de um carro no próximo fim de semana, o fato irá acontecer no berço do automobilismo brasileiro, no icônico autódromo de Interlagos, na Stock Series, categoria de acesso da Stock Car, maior evento automobilístico do país.

Ele também comemora a assinatura de contrato de patrocínio com a Mentore Bank, empresa que atua na segurança digital financeira.

Crédito: Divulgação