Gugu e Renato

O deputado estadual Gugu Bueno, que abandonou a pré-candidatura à prefeito Cascavel no início do mês de abril, anunciou apoio oficial à pré-candidatura do vice-prefeito de Cascavel, Renato Silva, para a disputa eleitoral de 2024. O movimento de Gugu já era esperado, uma vez que o próprio governador do Paraná, Ratinho Junior, já havia defendido o apoio à candidatura que fosse apoiada pelo prefeito Leonaldo Paranhos.

Ações e investimentos

A Prefeitura de Foz do Iguaçu apresentou ontem (22) o Plano de Ações e Investimentos para 2024-2025. O PAI aponta os principais programas e ações que devem ser desenvolvidos de acordo com as diretrizes e propostas estabelecidas no Plano Diretor Municipal. Durante o evento, foram apresentados os indicadores econômicos do município e ações previstas dentro de áreas como Saúde, Educação, Assistência Social, Habitação, Cultura, Esporte e Lazer entre outras.

Medidas TCE-PR

O Tribunal de Contas do Paraná homologou a emissão de recomendações para 27 municípios melhorar os serviços de assistência social prestados. Entre os municípios do Oeste que foram notificados estão: Guaraniaçu, Missal e São Miguel do Iguaçu. As orientações são sobre a qualidade dos instrumentos de planejamento de assistência social; da estruturação da vigilância socioassistencial.

Eleições Curitiba

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Opinião trouxe à tona um cenário político de Curitiba para o pleito de 2024. No topo da lista, desponta o nome do deputado federal Luciano Ducci, ex-prefeito da cidade, com 14,1% da preferência eleitoral. Seguindo do atual vice-prefeito Eduardo Pimentel, com 13,1%. Em terceiro lugar, Ney Leprevost (12,5%), Beto Richa (11,7%) e Deltan Dallagnol (10,8%). O levantamento foi registrado no TRE-PR sob o número: TRE-PR 01622/2024.

Gastos PL

O PL de Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto já desembolsou R$ 1,2 milhão com a contratação dos advogados responsáveis pela ação em que a sigla pede a cassação do mandato de Sergio Moro no Senado. O montante foi dividido em três parcelas iguais de R$ 400 mil pagas a três advogados: Guilherme Ruiz Neto e os sócios Bruno Cristaldi e Marcelo Delmanto. O contrato prevê ainda que, em caso de desistência da ação, o partido também teria de pagar R$ 1,2 milhão aos escritórios| contratados.

CPI do STF?

A sinalização de Arthur Lira ao Supremo Tribunal Federal, de que não pretende instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito que investigaria supostos abusos do tribunal, não foi uma decisão meramente política. Antes de decidir enterrar a CPI, Lira foi informado por ministros sobre a natureza inconstitucional de uma CPI nesses moldes. Ele foi avisado de que o STF certamente declararia inconstitucional uma CPI destinada a investigar decisões judiciais.

Regras SPVAT

O Senado Federal deve votar nesta quarta-feira (24) o projeto de lei sobre o SPVAT (Seguro Obrigatório Para Vítimas de Acidentes de Trânsito), que reformula e substitui o antigo DPVAT. Antes de ir ao Plenário, no mesmo dia, a proposta será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Nova Frente Parlamentar

A Assembleia Legislativa do Paraná lança hoje (23), a Frente Parlamentar do Segmento dos Materiais de Construção. O objetivo do grupo de trabalho, que será coordenado pelo deputado Gugu Bueno (PSD), é monitorar a política oficial de comércio desses materiais. A proposta visa engajar-se nos aspectos mais relevantes da aplicação dessa política, além de fomentar o desenvolvimento contínuo do setor.