Fórmula Truck: Muffato vence de ponta a ponta em Guaporé

Os torcedores que estavam no Autódromo Nelson Barros em Guaporé ou aqueles que acompanharam a transmissão pela Rede TV ou pelas redes sociais assistiram ao um show do cascavelense Pedro Muffato. O piloto da equipe Muffatão/Açucareira Energy venceu de ponta a ponta a 2ª etapa da Fórmula Truck domingo à tarde.

O veterano piloto de 83 anos largou na pole position, suportou a pressão no gaúcho Rafael Fleck no segunda metade da prova e comemorou a vitória, completando as 26 voltas da prova em 47m55s535, 3s397 à frente de Fleck. Os irmãos catarinenses Túlio e Álvaro Bendo comemoraram o fato de estarem juntos no pódio, ao receberam a bandeirada em terceiro e quarto respectivamente. Jorge “Feio” Ribeiro levou o troféu de quinto colocado para Pelotas, no Rio Grande do Sul.

Após a cerimônia de premiação Muffato frisou que sofreu com o calor dentro de seu caminhão e com a pressão dos adversário, mas seu Scania estava competitivo e reagiu nos momentos certo. “Só tenho a agradecer o apoio do público de Guaporé, apaixonado pela Fórmula Truck”, disse Muffato.

Outro show

A Fórmula Truck em Guaporé teve outro show paranaense. Márcio Rampon conquistou a vitória na categoria F-Truck depois de largar em 29º, em função de uma desclassificação no treino classificatório por irregularidade técnica e foi buscar a vitória, completando as 26 voltas da prova em 49s24s005. Em segundo se classificou Gilmar Mottin e em terceiro Duda Conci, que tinha largado na pole position. A 3ª etapa da Fórmula Truck será disputada no dia 2 de junho, no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, na região Oeste do Paraná.

A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul.