Com chuva, Kart Park realiza 1ª etapa do Metropolitano de Kart de Curitiba

Com toda a programação no domingo (14), começou o Campeonato Metropolitano de Kart de Curitiba. Com 47 competidores inscritos, a etapa de abertura da temporada foi disputada na pista do Kart Park, em São José dos Pinhais, região Metropolitana de Curitiba.

A chuva não tirou o brilho da prova, que teve promoção e organização do Kart Park Esporte e Lazer, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

Os vencedores da 1ª etapa foram Nicolas Raitani na categoria Cadete; Igor Ohpis, na Mirim; Marcelo Formigheri, na F-4 200; Fábio Mathoso, na F-4 Graduados; Clóvis Ruchinsk, na F-4 Sênior; Gustavo Kalinowski, na 125 Sênior; e Rafael Barranco na categoria 125 Sprinter.

A 2ª etapa do Campeonato Metropolitano de Kart de Curitiba está marcada para o dia 23 de junho, novamente na pista do Kart Park.