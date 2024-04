Akyu Myasava dá mais um passo na carreira ao estrear na Stock Series

A temporada de 2024 da Stock Car Series terá início neste fim de semana, no Autódromo de Interlagos (SP), repleta de promessas para o futuro do automobilismo brasileiro. Entre os jovens talentos está Akyu Myasava, paranaense de Cascavel, que estará na equipe Garra Racing Team, chefiada por Adilson Morari. Mais jovem da categoria, com 15 anos, Akyu terá como companheiros de equipe a catarinense Bruna Tomaselli e o gaúcho Guto Rotta.

Revelação do kartismo paranaense, Akyu dá sequência a trajetória da família Myasava nas pistas. Seu irmão Gustavo disputou a Stock Light, hoje Stock Series de 2015 a 2021, tendo conquistado uma vitória, uma pole position e cinco pódios. Akyu já tem em seu currículo os títulos de campeão da categoria Júnior Menor no Campeonato Sul-Brasileiro de Kart de 2021; bicampeão Paranaense de Kart (campeão da categoria Júnior 2022 e da Graduados em 2023); e campeão da categoria Júnior no Campeonato Catarinense de Kart de 2021. No ano passado, Akyu disputou a Fórmula Delta.

Akyu destaca que sua estreia na Stock Car Series é um passou importante de sua carreira. “É mais um degrau de aprendizado que poderá me abrir portas para o futuro, seja no automobilismo nacional ou internacional. O momento é de muita dedicação, de adaptação ao carro e a categoria e de entrosamento com a chefia e integrantes da equipe Garra”, acentua Akyu, que contará com o apoio do Casino Acaray, Flabom Têxtil e Elisicred.

Programação

A etapa de abertura da temporada da Stock Car Series terá três provas em Interlagos. A programação começa na sexta-feira (19), com o Shakedown a partir das 8h10; e mais dois treinos livres, que serão realizados a partir das 9h14 e das 16h15.

No sábado, o terceiro treino livre será a partir das 7h50; o treino classificatório terá início às 11 horas e a corrida 1 tem sua largada prevista para às 12h35, com duração de 25 minutos, mais uma volta.

No domingo, serão realizadas mais duas corridas. A 2 tem largada às 9 horas e a 3 às 9h40. As duas corridas do domingo terão duração de 20 minutos, mais uma volta.