Cascavel terá urnas mais modernas nas eleições municipais

Embaladas em caixas bem protegidas, 774 urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições do dia 6 de outubro deste ano já chegaram ao Fórum Eleitoral de Cascavel. O modelo 2022 traz um design diferente, com estética mais compacta e um processador com tecnologia mais avançada na comparação com as urnas antigas, fabricadas em 2015. Na última eleição apenas Curitiba e alguns cidades de região metropolitana contavam com o ‘modelo 2022’, que este ano será utilizado para a escolha os vereadores e do prefeito.

De acordo com a chefe do Cartório Eleitoral de Cascavel, Eliara Vicari Santana, os testes em todas as urnas começam nos próximos dias, já que todos os equipamentos recebidos precisam estar em pleno funcionamento para o dia da votação e precisam ser testadas. Ao todo, os dois cartórios eleitorais de Cascavel somam 706 seções em 83 locais de votação. “Temos uma urna para cada seção e ainda uma quantidade [reserva] para aquelas que no dia apresentarem algum tipo de problema e, neste caso, precisam ser substituídas”, explicou.

Segundo Eliara Santana, o prazo para regularizar o título terminou no dia 8 deste mês, mas até o começo de junho os servidores eleitorais estarão focados no trabalho de atualização dos títulos, já que além das pessoas que estiveram presentes presencialmente ao Fórum há uma série de serviços realizados pela internet e, desde a semana passada, há um cruzamento de dados em todo o país.

“Este cruzamento de informações é um trabalho demorado, já que a pessoa de outro estado ou cidade pode ter migrado o título para Cascavel – e vice-versa – e ainda temos as baixas que são feitas dos óbitos”, disse. Para se ter ideia, nesta semana, Cascavel atingiu o número de 240.157 eleitores, número que segundo Eliara, vai mudar até o início de julho até que todo o sistema termine o trabalho de atualização.

Mesários

Os dois cartórios também já trabalham na convocação dos mesários que se inscreveram pela internet. Conforme Eliara, para cada uma das seções são necessárias pelo menos 4 pessoas, além de mais uma quantidade para outros trabalhos nos colégios eleitorais. Ao todo, somente como mesários trabalham cerca de 3 mil pessoas no dia da eleição e realizam todos os trâmites na seção eleitoral para receber e orientar o eleitor na hora do voto.

Mesário é o cidadão nomeado para compor as mesas receptoras de votos e de justificativas no dia das eleições. Com o objetivo de promover a participação popular no processo eleitoral, a Justiça Eleitoral se vale de cidadãos convocados e voluntários para ajudar e fiscalizar os trabalhos. Eles são chamados pelo juiz eleitoral seguindo critérios definidos em lei, maiores de 18 anos e em situação regular com a Justiça Eleitoral. A maioria deles se inscreve por meio do Programa Mesário Voluntário.

O trabalho dos mesários é considerado fundamental para o bom andamento das eleições. Quem for mesário recebe dois dias de folga, inclusive no dia do treinamento, e um vale alimentação de R$ 60 em cada turno da eleição, horas complementares em cursos universitários e, caso previsto no edital, vantagem no critério de desempate em concursos públicos. Outra novidade é que em abril deste ano o governador do Paraná, Ratinho Júnior, sancionou a Lei 31.931/2024 que concede aos mesários e às pessoas que prestarem apoio logístico nas eleições gerais e municipais, o direito à meia-entrada em eventos culturais e esportivos realizados no Paraná. Vale ressaltar que o direito à meia-entrada é válido por dois anos.

As inscrições para ser mesário nas Eleições de 2024 podem ser feitas pelo formulário no site do TRE-PR ou pelo aplicativo e-Título.

e-Título ativo desde 2020

Outra importante ferramenta para as eleições é o aplicativo e-Título, um aplicativo móvel para obtenção da via digital do título eleitoral. Ele permite o acesso rápido e fácil às informações dos eleitores como a zona eleitoral, situação cadastral, além da certidão de quitação eleitoral e da certidão de crimes eleitorais. Conforme Eliara, o aplicativo está disponível desde 2020, mas ainda tem muitas pessoas que não o conhecem.

“Tivemos uma grande quantidade de pessoas que vieram até o Fórum para emitir o título, sendo que pelo aplicativo ele está disponível a qualquer momento”, reforçou. Para acessar é só indicar o número do CPF, sem precisar lembrar do seu número do título eleitoral. Além disso, o aplicativo poderá ser utilizado para justificar a ausência ao pleito no dia da eleição e após as eleições.

No caso do eleitor que ainda não fez o cadastro biométrico, é necessário apresentar um documento oficial com foto sempre que for utilizar o título digital.