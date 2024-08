Polícia Civil apreende menor envolvido em homicídio no Paraná

FRONTEIRA

Corpo de homem é encontrado boiando no Rio Paraná

Na tarde desta terça-feira (6) um corpo foi localizado boiando no Rio Paraná, próximo à Ponte Internacional da Amizade. O grupo NEPOM da Polícia Federal localizou o corpo e o conduziu até as margens do Rio Paraná, do lado de Foz do Iguaçu. A Criminalística foi acionada para realizar a perícia, e o rabecão do […]