PF de Cascavel deflagra operação para combater abuso sexual infantojuvenil

SANTA TEREZA DO OESTE

PF deflagra operação contra caça ilegal no Parque Nacional do Iguaçu

Na tarde deste domingo (4), objetivando coibir a caça ilegal de animais silvestres no interior do Parque Nacional do Iguaçu, a Polícia Federal e o ICMBio, com o apoio da PRF, deflagrou uma operação. Os policiais cumpriram quatro mandados de busca em quatro imóveis localizados na zona rural do município de Santa Tereza do Oeste-PR […]