Stock Car homenageia Cascavel, Giombelli, Muffato e Pachenki

Na temporada em que comemora 40 anos, a Stock Car promoverá hoje um evento que homenageará a cidade de Cascavel. O encontro reunirá os três cascavelenses que conquistaram títulos na principal categoria do País, que receberão, com representantes da municipalidade, um troféu especial que passará ao acervo da cidade como tributo da Stock pela longa e rica contribuição de Cascavel ao longo de sua história.

Os pilotos campeões são Ângelo Giombelli (tricampeão em 1991, 1992 e 1993), David Muffato (campeão em 2003) e Diogo Pachenki, este último campeão da categoria de acesso Stock Light em 2004 e, posteriormente, piloto da categoria principal.

A homenagem contará com a presença de pilotos da atualidade. Entre eles, Marcos Gomes, maior vencedor de provas em Cascavel, com três vitórias; o paranaense Gabriel Casagrande, o brasiliense Lucas Foresti e o paulista Rafael Suzuki. O evento será comandado pelo diretor-geral da Stock Car, Carlos Col.

Cascavel é a única cidade da Região Sul do Brasil a ter campeões da Stock Car. Além de pilotos competitivos, a cidade também marcou a história da categoria de diversas outras formas. É o caso da formação de vários profissionais da cidade, que se especializaram no esporte automobilístico, como fotógrafos, engenheiros, chefes de equipe, jornalistas e outros.

Sede do Autódromo Zilmar Beux, a cidade foi palco de 18 corridas da Stock nesses 40 anos, entre algumas mais memoráveis da categoria.

Além da homenagem, a Stock Car também fará uma divertida ação com os alunos do Centro FAG a partir das 19h de hoje. Utilizando um carro de corrida de verdade, eles formarão times para disputar um campeonato de pit stops, sob a supervisão de engenheiros e mecânicos oficiais da equipe Blau Motorsport. Estarão presentes na ação os pilotos Allam Khodair e Cesar Ramos. A competição será na Gran Via, logo na entrada da FAG.

No domingo, a Stock Car disputará em Cascavel sua nona rodada dupla, com largada às 11h e às 12h.

Assista a entrevista com Diogo Pachenki direto do local da homenagem: