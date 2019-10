São Paulo vence Majestoso em Morumbi lotado e encosta no Corinthians

São Paulo e Corinthians entraram em campo na noite deste domingo (13), no Morumbi, para um Majestoso válido pela 25ª rodada do Brasileirão. Com o apoio da torcida, que encheu o estádio, o Tricolor venceu por 1 a 0, com gol de Reinaldo, de pênalti.

Os donos da casa foram a 43 pontos, na quinta colocação, mas com a mesma pontuação do Corinthians, que aparece em quarto lugar. O Timão leva vantagem por conta do saldo de gols.

O jogo

Atuando diante de sua torcida, que compareceu em peso, o São Paulo foi quem começou comandando as ações no Estádio do Morumbi. A primeira boa chegada foi com Alexandre Pato, em chute da entrada da área. Mas Cássio fez a defesa em dois tempos. Aos 16, foi a vez de Reinaldo dar susto no goleiro corintiano. O lateral mandou uma bomba da intermediária, no canto, mas viu a bola explodir na trave.

A melhor oportunidade do Corinthians aconteceu aos 32 e saiu dos pés de Clayson. O atacante recebeu de Vágner Love, driblou o goleiro Tiago Volpi, mas, na hora de finalizar, perdeu o controle da bola.

O Tricolor Paulista voltou do intervalo com tudo e pressionando. Logo no primeiro lance, Vitor Bueno tentou cruzar, pegou mal, mas viu a bola bater na trave de Cássio. Quase o primeiro dos donos da casa.

Depois de tanto insistir, o São Paulo marcou aos 20 minutos do segundo tempo. Vitor Bueno invadiu a área e foi derrubado por Manoel. Reinaldo foi para a cobrança do pênalti e fez. O camisa 12 corintiano até acertou o lado, mas não chegou a tempo: 1 a 0 para o Tricolor.