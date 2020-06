Sanepar altera horário de atendimento ao público em Cascavel

O atendimento ao público da Sanepar em Cascavel será das 9h30 às 15h30 a partir desta terça-feira (16). O novo horário visa seguir as medidas de segurança estabelecidas no último decreto municipal que define novas regras de segurança e enfrentamento à Covid-19.

O horário é ininterrupto e segue protocolo rígido de normas de segurança sanitária. O acesso segue limitado a apenas um membro por família, é obrigatório o uso de máscara e é proibida a entrada de menores de 12 anos.

As centrais de atendimento ao público em Cascavel funcionam na Rua São Paulo, 1060, na área central, e na Avenida dos Papagaios, anexo ao Supermercado Irani, no Bairro Floresta. Nas áreas externas dessas centrais estão disponíveis totens de autoatendimento que viabilizam diversos serviços.

ORIENTAÇÃO – A Sanepar reforça o pedido para que os clientes sigam as orientações de isolamento social e sugere o uso do telefone 0800 200 0115, do aplicativo de celular Sanepar Mobile ou do site www.sanepar.com.br, que dispõem de uma gama extensa de serviços que podem ser realizados online.

Os moradores de Cascavel e da região também podem pedir serviços, enviar documentos e esclarecer dúvidas com a equipe de atendentes pelo e-mail cascavel@sanepar.com.br ou pelo whatsapp no (45) 98842 4298, somente por mensagens.

EQUIPAMENTOS – Nas áreas internas dos escritórios de atendimento, os empregados utilizam equipamentos de proteção, como máscara e face shield (escudo facial) e os clientes devem permanecer nos espaços demarcados que definem a distância mínima entre as pessoas. A Sanepar disponibiliza ainda equipamentos de aspersão de álcool e álcool em gel para uso dos clientes e faz a limpeza constante do local.